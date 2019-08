En tanto, la subsecretaria de Gestión Comunitaria, Analía Leguizamón, agregó: “Los vecinos del barrio consideraban muy importante no perder estos espacios de esparcimiento, y pudimos consensuar con ellos un proyecto que ofrezca respuesta a ambas inquietudes”, agregó la funcionaria.

Por otro lado, la red estará informatizada para poder acceder a la historia clínica on line y contará con aire acondicionado frío calor en todos los ambientes. El predio dispondrá también de un espacio de recreación, que suma una nueva plaza con juegos infantiles y áreas de descanso y un sector para cancha de fútbol.