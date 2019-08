“En Escobar ya no queremos la grieta, ahora hay consenso”, declaró Choffi, para luego ir a felicitar en persona al ganador de la contienda, el intendente Ariel Sujarchuk, que quien acotó: “”s justo ganador y tiene hoy la preferencia de la mayoría de los escobarenses. Fui a expresarle en persona mis felicitaciones y con él coincidimos en la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas políticas para resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com