En un proyecto de resolución que presentaron para su tratamiento en el Concejo Deliberante, ediles del peronismo local piden la interpelación del intendente municipal, Diego Valenzuela, por el “lamentable y trágico derrumbe de la obra de la calle Estocolmo 2665 de Sáenz Peña “, lo que no causó víctimas.

“El edificio tiene más de cuatro clausuras, a medida que fuimos pidiendo que este señor, Daniel Gomez, no pueda avanzar con una obra clandestina que nos ponía a todos en peligro”, indica Ángeles, y dijo que este empresario de la construcción los “amenazó en un marco de impunidad porque dijo tener amigos en el poder, que iban a resolver la aprobación aunque el consorcio no se lo permitiera”.