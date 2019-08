Si hermano Ignacio Pizarro agregó: “La verdad que es una felicidad inmensa, algo que todo deportista a nivel élite y selección sueña, es clasificarse a un juego olímpico y que se nos dé a nosotros es muy meritorio, un orgullo y una felicidad. En nuestro equipo, Universidad Nacional de Luján, tenemos varias piezas clave de la selección y jugadores con experiencia olímpica y aprovecharla. Estoy contento que haya venido tanta gente a vernos, y con la gente del Municipio por ofrecernos la cancha en este momento tan difícil nos apoyaron. Hace casi un año que no teníamos localía, por eso lo agradecemos”.

Christian Raffaele, presidente del Círculo de Balonmano San Fernando: “Desde el primer momento que nos representan nuestros jugadores en la selección argentina, para nosotros es un halago. Y después de haber salido campeones panamericanos, cómo no hacerles una mención por su esfuerzo y la representación del país. No es solo un orgullo para el Municipio de San Fernando, sino para toda la comunidad del Handball, y más allá de eso un gran ejemplo para todos nuestros chicos que son los que vienen atrás aprendiendo de estos campeones”.

Gracias al apoyo permanente y al estímulo que brinda el Municipio a la práctica del deporte por sus vecinos, los resultados positivos no tardan en llegar. En los Juegos Panamericanos que se disputaron en Lima, tres jugadores de Handball del equipo local Universidad Nacional de Luján que integran la selección nacional obtuvieron medallas de oro en dicho torneo.