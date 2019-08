Durante el encuentro, Ducoté hizo entrega a los deportistas de un apoyo económico. En tal sentido, Allende manifestó: “Estoy muy agradecida por el apoyo que nos brinda el intendente”. Asimismo, Hoyos remarcó: “Arranca para mí una etapa de transición larga que espero sacar adelante de la mejor manera. Ahora me voy a entrenar a Corrientes y luego competiré en Chile con la selección de adultos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com