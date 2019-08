Por su parte, Kambourian, quien fuera anteriormente secretario de Salud del gobierno de Pilar, expuso: “Este hospital es un sueño cumplido, no es lo mismo ver a las mamás entrar acá que en el Meisner, que tiene una estructura que ya no es adecuada. Acá al lado hay un hospital que dejaron tirado, que es disfuncional, y hoy acá gracias a Nicolás hay un hospital terminado y funcionando, los profesionales del Garrahan son testigos que las mamás vienen con una sonrisa y se van con un hijo sano”.

Asimismo, Ducoté añadió: “En Pilar ya incorporamos el SAME, un sistema público de emergencias con el mejor estándar de la Argentina; bajamos los indicadores más críticos, como el de mortalidad infantil; y aumentamos muchísimo la inversión en atención primaria, renovando 22 centros de salud, haciendo 6 a nuevo, equipándolos y con 161 médicos, enfermeros y profesionales más. Es mucho lo que estamos haciendo y mucho más lo que vamos a hacer”.