El ex ministro de Economía le sacó 17 puntos y se encamina a quedarse con la gobernación bonaerense. Axel...

Por su parte, el senador Pichetto afirmó que “el presidente está en control, está con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos”, y dijo que “esto no terminó, esto ha sido una PASO”.

“Pero también quiero decir que toda elección es un mensaje y que nosotros lo escuchamos, y que entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso económico duro, a partir del arranque y de la herencia que recibimos, muy difícil”, agregó.

“Yo me comprometo desde mi tarea como presidente, que me corresponde, a garantizar toda la institucionalidad y la convivencia que corresponde”, indicó.