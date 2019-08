El puente es metálico, tiene diez metros de longitud, 1,20 metros de ancho y soporta hasta cinco toneladas de peso. Esta intervención permite que los vecinos que se trasladan a pie o en bicicleta por el lugar ya no tengan que cruzar el arroyo por la calzada en la que transitan los vehículos. La reforma representa otra mejora sustancial en la seguridad vial, ya que la actividad comercial en esta parte del distrito es muy intensa.

This site is protected by wp-copyrightpro.com