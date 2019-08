“Agradezco a los vecinos que votaron por nuestra gestión. Tenemos una relación muy cercana con cada sanisidrense lo que, sin dudas facilita nuestra gestión. Todos colaboran a diario conmigo, me dicen lo que falta, qué es importante y, en base a eso, ajustamos el plan a lo que se necesita”, cerró.

En San Isidro, a contramano con el resto del conurbano excepto Vicente López, la gobernadora María Eugenia Vidal obtuvo un 55% de los votos frente al 25% que logró el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. “Es increíble que haya más votos de Kicillof que de María Eugenia Vidal, se sabía que la elección de Mauricio Macri tiraba para abajo a Vidal, pero no tanto”.