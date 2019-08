Estos servicios son gratuitos y no constan de turno previo. Los números para la castración serán asignados por orden de llegada. Los animales a castrar deben ir con 8 horas de ayuno líquido y sólido y una manta o toalla. Perros sujetos con collar, correa y bozal y gatos en jaula transportadora.

This site is protected by wp-copyrightpro.com