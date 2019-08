“Vamos a buscar ganar la elección, pero también queremos que crezca nuestra representación en el Concejo Deliberante. Vamos a jugar para ganar, pero si eso no se da, apostamos a tener un buen bloque en el Legislativo, para controlar si en ese lugar nos pone la gente”, finalizó Marcos Hilding Ohlsson.

“Para estas elecciones fuimos amplios, pero consecuentes a lo que pensamos. Vamos a seguir por este camino, llegando a la gente que no nos conoce o quizás no se anima a cortar boleta”, manifestó el dirigente.

“Tuvimos mucha campaña en la calle, con una propuesta local. Fue una elección difícil, con una polarización muy grande en la que a las fuerzas intermedias les fue muy mal”, reconoció el candidato a jefe comunal. Indicó además que “parte de nuestro desafío fue convencer a la gente que se anime a cortar boleta”. “Creemos que tuvimos un gran resultado, no hay otro distrito en el que haya ocurrido algo parecido”, ponderó.

“Estamos consolidados como la segunda fuerza, y tenemos posibilidad de luchar por la intendencia en octubre. Queremos mostrarles a los vecinos que somos la alternativa”, afirmó En rigor, la segunda fuerza más votada es el Frente de Todos, que entre las dos boletas que participaron de la PASO cosechó un 25,43%. No obstante, en términos de candidatos, Hilding Ohlsson sí es el segundo candidato más votado.

“Estamos muy contentos en el resultado. Pasamos de un 13% que sacamos en las PASO de dos años atrás a casi un 23%”, aseguró el ex concejal. Sin embargo, los datos oficiales hablan de cifras un poco menores, de un 20,54% para el espacio contra un 40,22% para la boleta ganadora, la de Juntos por el Cambio, que encabeza Gustavo Posse.

Marcos Hilding Ohlsson, candidato a intendente de Convocación Cívica, la alianza electoral conformada por el vecinalismo, el ex possista Carlos Castellano y el funcionario nacional Ramón Lanús, conversó con la prensa tras conocerse los resultados de las elecciones. “Estamos consolidados como la segunda fuerza, y tenemos posibilidad de luchar por la intendencia en octubre”, dijo.