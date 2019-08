El ex ministro de Economía le sacó 17 puntos y se encamina a quedarse con la gobernación bonaerense. Axel...

Por su parte, el candidato del frente Unite, el economista José Luis Espert, consiguió apenas el 2,18% de los votos, y la única candidata a presidenta, Manuela Castañeira, obtuvo el 0,71%, por lo que no podrá competir en octubre.

El resultado no solo rompió con lo que pronosticaron las encuestas, sino que también sorprendió por igual al gobierno y al Frente de Todos, que durante las semanas previas imaginaban un escenario favorable a Fernández, pero con una diferencia mucho menor a los 15 puntos que finalmente se dieron.

Con el 88,86% de las mesas escrutadas, la fórmula de Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner cosechó el 47,65% de los votos, mientras que el binomio oficialista de Juntos por el Cambio, que integran Macri y Miguel Pichetto, se quedó con el 32,08%.