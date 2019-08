El ex ministro de Economía le sacó 17 puntos y se encamina a quedarse con la gobernación bonaerense.

Axel Kicillof se acercó al 50% de los votos de la provincia de Buenos Aires y le sacó unos 17 puntos a María Eugenia Vidal. El ex ministro de Economía fue el candidato más votado en la Provincia y de cara a octubre se posiciona ser el próximo gobernador bonaerense.

Con el 98% de los votos escrutados, el postulante por el peronismo obtuvo el 49,34% de los sufragios contra el 32,56% obtenido por la mandataria bonaerense. En tercer lugar, lejos de ambos, quedó Eduardo “Bali” Bucca, de Consenso Federal, quien se quedó con el 5,8% de los votos.

Kicillof cosechó una gran cantidad de adhesiones en la Primera y la Tercera, las dos secciones electorales con mayor peso en el padrón electoral y que resultan claves para los comicios. En tanto, la actual gobernadora bonaerense se hizo fuerte en el interior del distrito.

La gobernadora no hizo declaraciones, y se mantuvo junto a Mauricio Macri en el bunker del oficialismo al momento de reconocer la derrota.

Mientras tanto, Kicillof tuvo un encendido discurso en el búnker del Frente de Todos. “Es un día lleno de felicidad y de emoción porque ustedes saben que esta ha sido una campaña muy desigual”, aseguró. “Me llena de orgullo que en esa campaña no se levantaron millones para publicidad, no se mintió, no se agredió, no se acusó. Fue una campaña que contó con muchísima ayuda. Todos aprendimos muchísimo”, agregó.