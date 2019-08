El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le ganó la interna al ex jefe comunal Raúl Othacehe, quien...

Además, dijo que es “imposible seguir de esta forma, con una economía que nunca creció”. “Siempre dije que la campaña de Mauricio Macri de 2015 fue la campaña más mentirosa que he vivido durante todos estos años de la democracia. Pobreza cero, recuperación de la economía, Impuesto a la Ganancias, con todo mintieron, y frente a estas mentiras, una oportunidad enorme que nos han dado los electores, vecinos y vecinas de Hurlingham, de la provincia de Buenos Aires, y del país de poder trabajar en sus necesidades”.