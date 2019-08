En cuanto a los resultados finales de las PASO, Juan Andreotti cosechó el 60 por ciento de los votos. Por detrás quedaron para Agustina Ciarletta, de Juntos por el Cambio, con el 24 por ciento; la interna de Consenso Federal -se impuso Guillermo Poggi- con el 5 por ciento; y Ximena Arrecegor, del FIT, con el 3 por ciento. No lograron superar el piso del 1,5 por ciento, Mariana Cardillo, del MAS; Adrian Achilles, del Partido Dignidad Popular; y Nicolás Strangis, del Partido Renovador Federal.

“Hoy es una alegría enorme para cada uno de los sanfernandinos que ha reconocido el trabajo de estos años que me permiten en estos momento hacer un paréntesis y decir que realmente la labor que encaró Luis Andreotti es un orgullo. Estoy convencido de que cambió la historia de San Fernando y le devolvió el orgullo a cada uno de los vecinos de pertenecer a esta ciudad. También quiero darles la tranquilidad que hay un equipo que acompañó a Luis durante todo este tiempo y pudimos conducir junto a él los destinos de San Fernando para mejorarle la calidad de vida al vecino”, celebró.