“Agradezco a todos los que me acompañan hace muchos años y a los que me dieron ese voto de confianza y esta responsabilidad de llevar adelante una gestión responsable para que Malvinas continúe creciendo”, siguió Nardini. Y finalizó diciendo que “vamos a seguir trabajando para hacer del distrito ese lugar que todos soñamos, seguir construyendo el lugar de la familia”.

También Leo Nardini hizo referencia a los resultados nacionales y provinciales: “Se alinean los planetas para tener un gobierno nacional y provincial del mismo espacio para poder lograr muchas más cosas para los vecinos de Malvinas Argentinas. Lo que viene a partir del 10 de diciembre tanto a nivel provincial y nacional, más nuestra continuidad en Malvinas Argentinas, cerrará esa grieta que no le sirve a nadie”.

Nardini destacó que “es un número histórico la diferencia que logramos entre todos, superando lo que es el 60% y la verdad que en la historia de nuestro municipio no se había logrado”, una vez conocidos los resultados en su centro de cómputos ubicado en el centro de Grand Bourg, la localidad más populosa del distrito.