Por último, ya en diálogo con la prensa, el intendente dijo que “este resultado hay que ratificarlo y hay que ampliarlo”, en octubre. Y ante la pregunta sobre la necesidad de contar con más representantes en el Legislativo, planteó que “si un gobierno no tiene la suficiente cantidad de concejales es más débil, y tarda en sacar las medidas”. “Hoy tenemos muchos temas pendientes que no son votadas en el Concejo Deliberante”, denunció.

“Tenemos margen para evolucionar, y la evolución la vamos a hacer poniendo énfasis en la gestión”, manifestó. “Si los vecinos me eligen, en los siguientes cuatro años de gestión voy a dejar todo para lograr que San Isidro sea cada vez más lindo y más vivible”, sintetizó.

“Nuevamente, los vecinos de San Isidro ratificaron a esta gestión y este rumbo. Vamos a trabajar para -de cara a octubre- convencer a todos los que no pudieron venir a votar y llegar a aquellos vecinos que no recibieron nuestro mensaje”, fueron las primeras palabras del jefe comunal, que va en búsqueda de su reelección.