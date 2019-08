Los resultados son en sumatoria de votos escrutados de distintas mesas de escuelas del distrito. No...

“Necesitamos un gobierno que acompañe el esfuerzo de nuestros vecinos y vecinas. Hasta hoy no hubo una sola medida que haya resuelto los problemas ni el impacto de la crisis y la ausencia del Estado dificulta que las soluciones lleguen”, señaló. “Queremos reactivar la economía local y avanzar con soluciones al problema productivo que generó este gobierno; que las fábricas vuelvan a producir y los comercios levanten las persianas. Necesitamos medidas que generen empleo y frenen los tarifazos, que permitan que los pibes y pibas vayan a la escuela a estudiar, los jubilados y jubiladas estén mejor y los laburantes puedan vivir más tranquilos”, afirmó.