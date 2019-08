Los resultados son en sumatoria a votos escrutados de distintas mesas de escuelas del distrito. No son...

Los resultados son en sumatoria de votos escrutados de distintas mesas de escuelas del distrito. No...

El ex concejal y diputado provincial tuvo una muy buena elección que lo acerca en varias localidades al intendente Diego Valenzuela, quien terminó perjudicado por la pésima elección que hizo Mauricio Macri y en consecuencia, María Eugenia Vidal.