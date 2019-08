“Es importante que todos venga a hacer su parte, tenemos que salir de la comodidad para lograr el cambio que queremos ver en Merlo, por eso no se queden en sus casas, vengan a votar y acompañen”, invitó. “Hoy es un día de alegría y en horas de la noche vamos a celebrar el triunfo al que están todos invitados”, finalizó el precandidato.

This site is protected by wp-copyrightpro.com