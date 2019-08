Apenas pasadas las 11hs de este domingo 11 de agosto, el Intendente Osvaldo Cáffaro se hizo presente en la Escuela Secundaria Técnica N°3, frente a la Plaza Mitre, para emitir su voto en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“En Zárate ya estamos haciendo una elección histórica en la que pudimos conformar un frente popular y democrático con agrupaciones políticas y sociales que representan una ideología del país que queremos”, afirmó el Jefe Comunal tras poner su voto en la urna de la mesa 10.

Como lo hizo históricamente, el Intendente votó en la Escuela Técnica N°3, oportunidad en la que aprovecha para destacar el valor de que el pueblo pueda elegir a sus representantes.

Tras afirmar que “es un orgullo que estén todas las fuerzas políticas y sociales representadas en mi lista”, el Intendente sostuvo: “Nos jugamos mucho como país, como provincia y como municipio. Es muy difícil hacer cosas en un contexto totalmente desfavorable ya que las políticas públicas se cierran y van en otra dirección, por eso esta es una elección histórica”.

El Intendente Osvaldo Cáffaro, que disputa una elección interna del Frente de Todos con Edda Acuña, buscará conseguir los suficientes votos en las PASO para ser candidato a Intendente de Zárate y obtener en octubre su cuarto mandato consecutivo.

Por otra parte, el Jefe Comunal contó: “Anoche no me podía dormir y me puse a escribirles a varios compañeros que resistimos este tiempo, porque hemos pasado 4 años muy duros para los municipios, para los intendentes y en especial para la gente. Por eso no es una elección más para nosotros, ya que está muy dividido el camino hacia donde uno quiere ir y donde quieren ir los otros”.

Por último, el Intendente se refirió al sistema de control implementado en estas PASO: “Al nuevo sistema nunca nos lo ofrecieron a los partidos políticos para que lo podamos chequear y esto es muy grave porque legalmente no era así y no tuvimos tiempo absolutamente de nada”.