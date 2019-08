Christian Lanaro, precandidato a primer concejal de Juntos por el Cambio en Ituzaingó, denunció hoy que fue agredido con un golpe de puño por una persona en una escuela del partido.

“Estaba realizando controles de fiscalización es la Escuela 501 sobre la calle Haití, cuando la delegada designada por el Consejo Electoral negaba que asuman fiscales de nuestro partido por tener domicilio en otra jurisdicción, en contraposición al fallo de la Cámara Electoral del año 2017”, explicó Lanaro.

“Le comunico -a la delegada- que no me queda alternativa que hacer una denuncia penal, y me retiro hacia a puerta para hablar con la persona encargada de ese acto”, en ese momento, denuncia que “una persona, diciendo que amenacé a su hija, me dio un golpe de puño en el mentón”.

“Tomó intervención el 911”, señaló el precandidato, quien continuó dolorido con su trabajo de fiscalización general.

En ese sentido, desde el espacio de Juntos por el Cambio, denuncian muchos problemas con distintos fiscales en varias escuelas.