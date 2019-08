En Pilar, Cambiemos le ganó al histórico Humberto Zuccaro, a quien no le alcanzaron los 58 mil votos pare retener la intendencia. Nicolás Ducoté llegó cómodo al sillón de Tomás Márquez con 87 mil votos. Más atrás, el massismo tuvo 35 mil votos.

En Morón, el hermano del ex intendente Martín Sabbatella se quedó con las ganas de ocupar el sillón de Gregorio de Laferrere. El entonces marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, obtuvo 88 mil votos, mientras que el kirchnerista Hernán Sabbatella se quedó con 66 mil. La tercera opción, de Martín Marinucci, obtuvo 35 mil votos.

En José C. Paz el voto clientelar le dio la victoria a Mario Ishii, quien cómodo se hizo con 71 mil sufragios. El candidato de Cambiemos Ezequiel Pazos, quedó segundo con 35 mil votos. Cerca también el massismo, con 33 mil votos. ¿Este año, la tercera posición se suma al cambio?

En San Fernando, los vecinos revalidaron la gestión de Luis Andreotti, que con la lista de Sergio Massa presidente obtuvo 48 mil votos, y mandó a su casa al ex intendente Osvaldo Amieiro, que empató con Cambiemos en votos: Ambas listas tuvieron 21 mil.

En Vicente López, Jorge Macri jubiló definitivamente al ex intendente Enrique ‘Japonés’ García. El primo del presidente alcanzó casi 100 mil votos, mientras el anciano radical apenas consiguió 35 mil. La tercera opción del massismo, con Adrián Pérez, logró 26 mil votos.

En Tres de Febrero, Diego Valenzuela superó a Hugo Curto y se quedó con la intendencia tras 24 años de gobierno del ex sindicalista. 64 mil votos alcanzó el peronista y 92 mil el hombre del PRO. Martín Jofré, entonces massista, se quedó con 40 mil votos.