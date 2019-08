El procedimiento tuvo por objetivo identificar a quienes estaban violando la veda electoral, situación que se complicó con la resistencia del legislador, quien finalmente no fue detenido.

Y con las manos en la masa cayó el concejal Bruno Baschetti, quien lejos de acatar las indicaciones de las fuerzas de seguridad ante la falta cometida, celular en mano se acercó al agente de la Policía de la Provincia exclamando: “Me persiguen a mí, a Bruno Baschetti”. La respuesta del uniformado no se hizo esperar y terminó esposando al agitado edil, quien se resistió a la detención a los gritos: “Usted no sabe quién soy yo”.

