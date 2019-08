La jueza Martina Forns prohibió a las low cost continuar con sus vuelos en el aeropuerto de El Palomar entre las 23 y las 6 de la mañana para no afectar las horas de descanso de los vecinos de la zona. Tras el fallo, el gobierno anunció que apelará la medida.

This site is protected by wp-copyrightpro.com