El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, le ganó la interna al ex jefe comunal Raúl Othacehe, quien logró la minoría con el 21 por ciento de los votos. En el marco del frente Juntos por el Cambio, el concejal David Zencich se impuso al forastero Juan José Gómez Centurión.

