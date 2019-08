La decisión de la actual gestión de terminar con las excepciones generó el rechazo de los constructores, que ven reducida su rentabilidad, pero tuvo gran aceptación de la ciudadanía. En pocos días más se llevará a cabo una audiencia pública para discutir con distintos representantes de la sociedad un nuevo Código de Ordenamiento Urbano, aggiornado a los tiempos actuales y buscando terminar con prácticas non sanctas que beneficiaban a unos pocos en perjuicio de muchos. Mientras tanto, los desarrolladores buscan por la vía política volver a las construcciones indiscriminadas, como sea, donde sea, y resulte en lo que resulte .

Jorge Luis Álvarez, arquitecto suspendido por el gobierno de Diego Valenzuela tras el derrumbe de una de sus construcciones el jueves en Sáenz Peña , era asesor del ex intendente Hugo Curto en la Secretaría de Obras Públicas y cobraba un contrato municipal; paralelamente construía edificios fuera de la reglamentación con excepciones que se autootorgaba. El miércoles, horas antes del colapso de una de sus obras, se reunió con el precandidato a intendente Juan Debandi, a quien, junto a otros arquitectos y constructores, le solicitó la vuelta a los permisos de edificación antirreglamentarios.