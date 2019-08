Consultado por las razones sobre el masivo voto a su favor respondió: “Este apoyo tiene que ver con el acompañamiento que le damos a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Cada afiliado se siente respaldado y ve la coherencia de nuestra agrupación en la línea gremial. Además no mezclamos la política con el quehacer sindical. Somos plurales y lo único que nos importa es que no se vulneren los derechos de nuestros compañeros sea del partido que sea”.

Alessandrini envió un mensaje a sus representados sobre las elecciones de este fin de semana: “Los estatales necesitamos que cambie el gobierno. Macri y Vidal han despreciado a los trabajadores estatales, así como a las pymes y los sectores más vulnerables. Entendemos que es clave ir a votar este domingo y que no lo hagamos por el oficialismo. Si sigue el gobierno será muy difícil defender los derechos conseguidos y luchar por todo lo que falta. Cambiemos apuesta a la timba financiera y fomentar los negocios de los grupos económicos y no pone el foco en el trabajador de a pie que se levanta todos los días a primera hora para ir a trabajar y poder llevar un plato de comida a su familia”.

En tanto, la Multicolor retuvo Lomas de Zamora y Almirante Brown, mientras que la Verde Blanca mantuvo San Fernando, Avellaneda y Luján, logrando ajustados triunfos en Campana y José C. Paz.