Martín Gasulla, subsecretario de Seguridad del Municipio, destacó que, gracias a la gran cantidad de información que poseen, pueden trabajar sobre diversos escenarios cruzando tanto información delictual como no delictual para tomar acciones concretas y luego medir esas mismas acciones. Además, explicó que la tecnología de primer nivel que poseen las cámaras permite agregar nuevas funciones de videovigilancia como lectura de patentes, conteo de vehículos para mejorar el tránsito y mejor calidad de video para analizar delitos.

