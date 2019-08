“Estamos con mucha energía y entusiasmo”, dijo el intendente Nicolás Ducoté al inicio de la charla con SMnoticias, el día después del cierre de campaña donde anunció asfaltos, veredas y un nuevo hospital central para sus próximos años de gestión. Con una situación económica adversa, “en Pilar pudimos hacer más obra pública que en toda la historia”, exclamó.

“Conformamos una lista muy poco habitual, incorporando referentes que proviniendo de lugares distintos, tienen nuestro mismo objetivo”, indicó el alcalde, quien anunció 2500 cuadras de asfalto para su eventual nuevo mandato, 300 kilómetros de vereda, y el nuevo hospital central de Pilar, como obras eje.

También Nicolás Ducoté adelantó que, en educación, continuarán con el trabajo de generación de vacantes para primarias y secundarias, y reforzando los cursos de escuelas municipales “con 15 mil alumnos cursando en la actualidad que generan salidas laborales”.

En seguridad, con la ampliación del COM, al que ya incorporaron “mil cámaras de monitoreo, la última tecnología en el país para que en menos de siete segundos identifiquemos autos con pedidos de captura, y el trabajo de integración entre la Guardia Urbana con las fuerzas bonaerense y federales para el combate de las mafias, la delincuencia y el narcotráfico”.

Contrariamente a lo que se visualiza, hubo obras financiadas por el gobierno provincial y el nacional en Pilar, “las rutas 8, 234, 6 y 25, son obras logradas gracias al trabajo en equipo con la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri”.

“Trabajamos en equipo, y ojalá se pueda revalidar en la boleta completa que tendrémos en las escuelas este domingo, y después, el 24 de octubre”, exclamó.

El candidato a reelegir su cargo a jefe comunal reconoce que “tuvimos una situación económica adversa”, no obstante, dijo que “en Pilar pudimos hacer más obra pública que en toda la historia -del municipio-“.

“Imagínense lo que va a ser esto con una economía más favorable y viento de cola”, aseguró sobre el proyecto local.

Ducoté afirmó que forma parte de Juntos por el Cambio “por convicciones, por valores, “, y volvió a calificar al Frente de Todos como “un pasado al que los vecinos conocen y no quieren volver”, sobre eso profundizó: “uno de mis adversarios fue Jefe de Gabinete, secretario de Gobierno e intendente interino y les ganamos a (Humberto) Zúccaro y (Federico (Achával) en 2015; se volvió a presentar en 2017 y le volvimos a ganar, y ahora se juntaron todos para tratar de volver al poder”.

“Pilar les va a decir que no, no vuelve para atrás, porque eso significa patrulleros abandonados, un COM con 283 cámaras instaladas en 12 años, o 50 obras por año, frente a las 500 que hacemos nosotros”, manifestó.

La intensidad de la campaña pilarense, desde su visión, no tendrá consecuencias de tensión durante la elección del domingo. “Es una contienda electoral exigente, muy peleada, en la que venimos corriendo de atrás porque las encuestas hace dos meses nos daban en desventaja, pero esa brecha se achicó hasta una paridad, por lo que será una elección con expectativas”, finalizó.