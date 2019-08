El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cerró hoy su campaña para las elecciones primarias con críticas a la gestión de María Eugenia Vidal, promesas de crédito para productores agropecuarios y el compromiso de “volver mejores”.

“Les quiero agradecer por las críticas que hicieron, entendimos y vamos a volver distintos, vamos a volver mejores, somos otra cosa”, expresó Kicillof durante el acto que encabezó en el partido de Merlo junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario, y la precandidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En ese tramo de su discurso, el aspirante a la gobernación lanzó un mensaje de reconciliación para los sectores del agro y del empresariado de la Provincia, refractarios al kirchnerismo, y prometió que “los productores agropecuarios van a tener crédito”.

“En todos lados nos han dicho no puedo pagar la luz, no llego a fin de mes, no hay crédito para producir, se me pudre lo que tengo”, narró Kicillof, al tiempo que afirmó que “están cayendo como moscas las empresas, los negocios, el trabajo”.

Al respecto, el ex ministro de Economía de la Nación afirmó que “en la provincia de Buenos Aires se pierden 140 pymes por mes” y preguntó: “¿Alguien ha visto al gobernadora rescatar a una?”.

“Uno sabe que muchos de los problemas que tiene la Provincia venían de antes, pero lo cierto es que donde había un problema, después de Macri y Vidal, ahora hay tres, cuatro, cinco problemas. No solucionaron absolutamente nada”, disparó Kicillof.

Además, aludió con ironía a los últimos discursos del presidente al reclamar “menos marketing, menos ´carajo´ y más trabajo para la provincia de Buenos Aires”.

El precandidato bonaerense también remarcó que “fue una campaña muy desigual” y graficó: “Andábamos en un auto mientras otros andaban en helicóptero. Tal vez es por eso, en helicóptero no se llega a ver lo que pasa en la Provincia”.

Por su parte, Cristina Kirchner también puso el acento en la campaña de Kicillof, que optó por prescindir de grandes actos y recorrer el territorio bonaerense en auto, algo que repitió este jueves con un viaje que lo llevó por Cañuelas, Chivilcoy y San Andrés de Giles, antes de llegar a Merlo.

“Nunca vi una campaña a gobernador como la que ha realizado Axel Kicillof. Ver recorrer a quien quiere ser gobernador de esta provincia los 300 mil kilómetros cuadrados que tiene a bordo de un pequeño auto acompañado únicamente de tres personas y competir con recursos económicos como nunca se vio. Esta es la campaña de David y Goliat”, destacó la ex presidenta.

Cristina también destacó la importancia de que el postulante a gobernador sea “un hombre que conoce la macroeconomía”, porque Buenos Aires “es un país dentro de otro país, que tiene más de un tercio del trabajo registrado y que tiene una industria manufacturera, representa casi el 54 por ciento de la industria manufacturera de la Argentina”.

En el mismo sentido, recordó su gestión al frente de la cartera económica mientras ella era presidenta y subrayó que “un ministro que le propone a un presidente programas como Precios Cuidados y Ahora 12 no solo conoce la macroeconomía, conoce lo que le pasa a la gente en cada barrio”.

“Algunas dicen ´yo no soy Macri´, y sería creíble si hablara con los dueños de Edesur, amigos de Macri, para pedirles que bajen las tarifas”, agregó la compañera de fórmula de Alberto Fernández, en referencia a Vidal.

Sobre el final, la ex presidenta agregó como otro argumento a su respaldo para Kicillof que ella cree “en serio en la renovación generacional”, que “es necesario que las nuevas generaciones vayan tomando la posta” y que “siempre es nuevo que haya sangre nueva”.

En tanto, Magario ensayó el mismo tono conciliador que mostró Kicillof y afirmó: “Quiero que le propongamos a nuestra sociedad un tiempo distinto, donde haya gobernantes que puedan cuidar de ellos, un tiempo de perdón y reconciliación de la sociedad. Necesitamos terminar con la grieta y dejar de estar divididos, porque en esa división perdemos todos”.

“Hoy debemos comenzar una cruzada humanitaria, en búsqueda de la paz y fundamentalmente en búsqueda de la justicia social para cada uno de los bonaerenses”, sostuvo la precandidata a vicegobernadora.

El intendente de Merlo y ex presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez, hizo de anfitrión y maestro de ceremonias del acto al que también concurrieron el diputado nacional Máximo Kirchner, la precandidata a diputada bonaerense Malena Galmarini y un numeroso grupo de intendentes peronistas.