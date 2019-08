A días de las elecciones primarias, el precandidato a intendente de José C. Paz de Juntos por el Cambio,...

Luego de la fiesta, la menor y su familia realizaron la denuncia en la comisaría primera de José C. Paz. A pesar de ello y de que los agresores están identificados, aún no se ha librado una orden de detención. Además, se sabe que los tres jóvenes confesaron el hecho a través de audios de Whatsapp.

La niña asistió a una fiesta en José C. Paz y conocía a los agresores, tres jóvenes de 16, 18 y 19 años. Allí, le dieron de tomar una “jarra loca” y tras perder el conocimiento abusaron de ella. Unas amigas de la menor descubrieron la escena y comenzaron a gritar, lo que asustó a los atacantes.

Una menor de 14 años fue salvajemente violada por tres jóvenes de entre 16 y 19 años en una fiesta en José C. Paz. La chica afirmó haber perdido la conciencia luego de beber una jarra con alcohol, lo que hace suponer que fue drogada. Si bien la denuncia fue radicada y los agresores reconocidos, aún no hay detenidos por el hecho.

Una chica de 14 años fue violada por tres jóvenes en una fiesta con “jarra loca” en José C. Paz