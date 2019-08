“En estos seis años de trabajo en el territorio no hemos dejado de tocar ningún timbre ni de hablar con los vecinos. Demostramos que somos distintos y por eso vamos a ganar, y por eso voy a ser el próximo Intendente de Hurlingham”, concluyó Delfino.

Con un acto 360° en la Sociedad de Fomento Parque Johnston y rodeado por más 300 vecinos, Lucas Delfino cerró su campaña a horas de la veda electoral. Confiado y tranquilo, el candidato de “Juntos por el Cambio” aseguró que en diciembre se terminará para siempre la resignación. “Los vecinos de Hurlingham nos acostumbramos a no soñar, pero eso se terminó. Este 2019 llega el cambio a Hurlingham de una vez y para siempre. Este es el año de la victoria”, dijo.