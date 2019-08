En el marco de las propuestas que viene realizando el candidato a Intendente del Frente de Todos, Federico Achával, se refirió a la gestión en materia de violencia de género: “Es probablemente uno de los temas más sensibles que nos va a tocar abordar como gobierno, y lo vamos a hacer con decisión y acciones concretas”, aseguró Achával. Y continuó: “Proponemos abrir un centro de asesoramiento integral en cada localidad, para que las mujeres que sufren violencia, puedan acercarse y recibir contención”.

El candidato a Intendente dijo que “En Pilar tanto la fiscalía como la comisaría de la mujer están en Pilar centro. Eso significa que cuando tienen un problema, por más que estén en Lagomarsino o en Del Viso, tienen que trasladarse hasta allá”. Y continuó: “Sabemos que muchas veces, en medio de esa situación tan delicada no saben adónde acudir, ni conocen los procedimientos para hacer valer sus derechos. Por eso creemos que es fundamental que tengan cerca de su casa un lugar al que pueden acercarse para recibir respuestas”.

“Nuestra sociedad tiene un desafío importante que resolver en esta materia y estamos convencidos de que el Estado tiene un rol fundamental en esa tarea. Creemos que un gobierno que pone el único centro de atención al que una mujer puede asistir a kilómetros de su casa, no está buscando darle una respuesta a esa persona sino alejándola”. “Muchas mujeres que viven situaciones de violencia no hacen la denuncia porque, ante una situación así, no pueden tomarse dos colectivos o trasladarse hasta el centro de Pilar, como tienen que hacerlo ahora, para que la ayuden. Menos salir con todos sus hijos”.

“Cuando hablamos de un Estado presente, que le tienda la mano a todos nos referimos a esto: a la necesidad de que en Pilar los vecinos y las vecinas tengan las respuestas al alcance, que tengan cerca un Municipio que les dé herramientas para enfrentar esta situación y que las contenga”, contrapuso. Y agregó: “Nuestra visión es la de una gestión municipal descentralizada y eso es que en cada localidad estén las soluciones que los y las pilarenses necesitan“, sostuvo.

Para cerrar dijo: “Queremos recuperar una gestión que ponga a las personas en el centro de sus decisiones. Queremos acompañar cada historia de vida y lo vamos a hacer llevándole a los pilarenses las respuestas que necesitan”.