Federico Achával cerró su campaña en Derqui con una masiva caminata que reunió a la militancia del Frente de Todos. “Somos cada vez más los que integramos este Frente que va a devolverle la esperanza a miles de vecinos”, expresó el candidato a Intendente.

“Tenemos el compromiso de hacerle saber a cada pilarense que hay un modelo que quiere devolverle las oportunidades, que le va a tender la mano para ayudarlo a crecer”, dijo Achával antes de salir a repartir la boleta del Frente de Todos por el barrio de Monterrey.

“Arrancamos nuestra campaña en los barrios, escuchando a la gente, encontrándonos con los vecinos, compartiendo con ellos actividades y talleres. Desde el Concejo Deliberante representamos a cada una de las voces que durante todos estos años nos expresaron su descontento y la dificultad que les tocaba vivir con tanto abandono”. “Nos comprometimos a defenderlos frente a un gobierno que les prometió que iban a vivir mejor y después les quitó cada una de sus posibilidades. Nos comprometimos a no dejar que la tristeza de los ajustes y los recortes de Cambiemos se convirtieran en una realidad definitiva. Fuimos casa por casa, momento a momento diciéndole a los vecinos cuál es el modelo que quiere ponerlos en el centro de sus decisiones”, describió. Y agregó: “Hoy nuestro cierre de campaña es junto a ellos. Queremos llevarle a cada ciudadano la boleta que va a poner en marcha a nuestro distrito, a nuestra Provincia y a nuestro país”.

El candidato apuntó contra Ducoté y le dijo “Que no se venga a hacer el enérgico en el cierre de campaña porque enérgicos tendrían que haber sido sus 4 años de gestión y no el fracaso que vivimos”. Luego lo interpeló a que “de una buena vez por todas reconozca que él junto a Mauricio Macri llenaron de preocupación y angustia a miles y miles de pilarenses”. Y por eso le pidió que “deje de vender espejitos de colores, que deje de lado la campaña del verso, que deje de engañar y hacer falsas promesas y de gastar recursos de los pilarenses en campañas sucias”. “Le pido que intente convencer a los vecinos de que 4 años más de gobierno de Ducoté, Macri y Cambiemos no serían 4 años más de tristeza, abandono y fracaso. Porque ya nadie se lo cree”.

Achával se refirió a las elecciones que tendrán lugar este 11 de agosto y agregó: “Hoy no sólo le pedimos a los vecinos que no bajen los brazos, sino también que este domingo nos acompañen para seguir construyendo un Frente que gane las elecciones de octubre y que finalmente nos ponga de pie”. Luego habló del cierre que tuvo lugar ayer en Rosario y dijo: “Como decía Alberto, necesitamos recuperar un gobierno con valores: que entienda el valor que significa cuidar y respetar a nuestros jubilados, que le dé valor a la fuerza que despiertan los jóvenes, que crea en el valor del trabajo y en derechos fundamentales como la educación o la salud”.

El candidato a Intendente apuntó contra la gestión actual y declaró: “Pilar, sobre todo, necesita recuperar un gobierno que sea humano y un Estado que esté presente. Venimos de 4 años de que a nuestros barrios y localidades se les dé la espalda. En octubre tenemos la posibilidad de elegir un gobierno que escuche y atienda la historia de vida de cada persona”.

Para cerrar dijo: “Falta poco para que en Pilar comience un nuevo tiempo. Esta fue una campaña de todos y por eso, todos juntos la cerramos hoy en las calles hablando y escuchando a quien será la única protagonista de mi gestión que es la gente”.