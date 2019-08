“Creo que va a haber lugar para las terceras fuerzas”, en todos los niveles, pronosticó, y analizó: “El pueblo tiene que decidir si quiere continuar en este antinomia permanente o si quiere construir algo donde ya no haya odio y donde podamos encontrarnos todos los argentinos”.

“Es un orgullo que -Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey- hayan elegido el distrito, y eso me permite, además, visibilizar aun más mi precandidatura, a días de las PASO”, reconoció el dirigente.