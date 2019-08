Hoy, la decisión de la Comuna fue suspender al profesional responsable y actuante en la obra de Sáenz Peña, Jorge Luis Álvarez, e inspeccionar de manera preventiva todas las obras que desarrolló. Desde el gobierno local aclaran que el control de la calidad constructiva es total responsabilidad del arquitecto, no obstante, dada la negligencia del mismo, analizarán una a una las construcciones para constatar que se ajusten a lo aprobado.

El edificio se ubica en la esquina de Bordabehere y Anchordoqui, frente a la estación Fernández Moreno de la línea de trenes Urquiza, en Santos Lugares. Llamaba la atención por su particular estilo, algo embrionario, pero ahora genera preocupación por tratarse de una obra del mismo arquitecto responsable del edificio que colapsó esta mañana en Sáenz Peña .