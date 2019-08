Del acto también participaron los principales precandidatos de la fuerza, incluido el aspirante a la gobernación bonaerense, Eduardo “Bali” Bucca, quien llamó a “levantarse temprano el domingo” y “elegir en libertad y con alegría para salir de la permanencia y no volver al pasado”.

Además, el postulante a vicepresidente destacó la figura de su compañero de fórmula al recordar que “tiene antecedentes, tiene trayectoria, no tiene prontuario” y que “es el ministro de Economía que puso de pie al país acompañando a dos presidentes”.

Durante un acto que encabezó en el Centro Migueletes, el ex ministro de Economía destacó que, a su edad, lo único que lo “inspira es darle una mano al país”. “No nos quieren porque luchamos en contra de la grieta, hubo que eludir zancadillas, ninguneos, aislamiento y mentiras, pero aquí estamos”, arengó Lavagna, quien invitó a todos los presentes a pararse “para demostrar que si” tiene apoyo.