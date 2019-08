El actual jefe comunal, que competirá por otro mandato al frente del Municipio de San Isidro en la boleta de Juntos por el Cambio, elogió la figura de la gobernadora y sostuvo que las luchas contra el narcotráfico y las mafias junto con las obras que realizó su gestión van a ser refrendadas por votantes de distintas fuerzas. “Sería irrisorio que la política con mejor imagen del país no gane la elección”, dijo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com