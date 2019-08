Además, enfatizaron que “la gestión actual no aprobó la construcción de ningún edificio por excepción a la normativa vigente establecida en la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y el Código de Planeamiento Urbano de Tres de Febrero”, y que “con esta decisión política se buscó la transparencia y certidumbre a los vecinos en cuanto a la construcción de edificios y a la adecuación a los códigos urbanos existentes”.

Recordaron también que el 20 de noviembre del 2015, en la gestión del ex intendente Hugo Curto, el edificio fue aprobado con excepción al Código de Planeamiento Urbano como una construcción para 10 pisos de oficinas; y que el 31 de octubre de 2018, la gestión actual reconvirtió el proyecto a un edificio de departamentos de 8 pisos reglamentario.

Estocolmo, la calle aledaña, quedó bloqueada a lo ancho por los escombros. Luego del fuerte temblor que provocó el derrumbe, Bomberos, policías de la zona, personal del SAME y de Defensa Civil trabajaron en el lugar.

Ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana. La construcción poseía 8 pisos. La obra había sido aprobada vía excepción en el año 2015, durante la gestión anterior, y reformulada por el actual gobierno local. Se investigan las causas del siniestro, que afortunadamente no tuvo víctimas.