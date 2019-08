Cabe destacar que a su vez se realizan actividades especiales donde no solo Zoonosis monta sus instalaciones, sino que, a su vez, se aprovechan esas fechas para dar charlas de educación y cuidado, buenos hábitos, instalaciones de chapitas indicatorias y adopción.

Si bien el distrito cuenta con una muy buena central de Zoonosis, la idea de tener una unidad móvil surgió al ver que no todos podían movilizarse o contaban con el tiempo para poder ir. Es por eso que se equipó una unidad de primera generación con quirófano incluido.