La Escuela Municipal de Remo Municipal organizó su segunda Regata Promocional y el Club Náutico Zárate obtuvo la copa “Municipio de Tigre”. Más de 250 jóvenes compitieron en categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, del torneo que tuvo lugar en la Pista Nacional de Remo y Canotaje, ubicada en el Camino de los Remeros, Rincón de Milberg.

Ángel Martínez, profesor de la Escuela Municipal de Remo, expresó: “Estamos felices con el desarrollo y la convocatoria de esta competencia. Nuestro objetivo es entrenar a los chicos para luego mandarlos a los clubes del distrito y sigan creciendo en esta disciplina. Así, los chicos tienen la posibilidad de competir en otros niveles”.

Las regatas promocionales se organizan con el fin promover el respeto y compañerismo entre los equipos. Agustina, alumna de escuela, manifestó: “Me pone muy feliz haber participado de la competencia. Hace un año que practico remo y que hayan hecho esta regata otra vez sirve para sumar experiencia”.

El desafío fue fiscalizado por la Comisión de Regata Internacional de Tigre y contó con el apoyo de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Al finalizar la jornada, se realizó la entrega de premios.

Lucas, competidor Sub 16, comentó: “Estamos viviendo una regata muy linda, está buenísimo que el Municipio de Tigre organice esta competición”. En tanto, Alicia, vecina de General Pacheco, comentó: “Siempre vengo a estas regatas y la verdad que es espectacular cómo se preocupan por los chicos. Estoy muy contenta”.

La Escuela Municipal de Remo inició sus actividades en el año 2011, con el objetivo de que esta práctica sea accesible para toda la comunidad. En la actualidad, más de 180 alumnos desarrollan la disciplina. Los entrenamientos se realizan en el Nahuel Rowing Club, sede principal de la escuela, ubicado en Lavalle 235, Tigre Centro.

Todos los vecinos de Tigre están invitados a participar de la escuela, donde se aprende a manejar los botes y tener mayor seguridad al momento de navegar. Los entrenamientos están a cargo de profesionales en el área, y, aunque no es necesario tener ningún conocimiento previo sobre la disciplina, por cuestiones de seguridad es requisito saber nadar.