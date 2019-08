“La educación es un momento clave, y garantizarla requiere de acompañar cada etapa y cada necesidad”, afirmó Achával, que con esa premisa hace tiempo que también viene haciendo los operativos de anteojos para niños en edad escolar. Para cerrar contrastó: “Este gobierno se cansó de afirmar que cada día contaba, pero después no se hizo cargo de cosas que son clave en la educación, como el alimento que un niño recibe en la escuela, como la garantía de un lugar calefaccionado o como asegurarse de que los padres puedan comprar los útiles y los libros que los chicos necesitan para aprender. En nuestra gestión vamos a acompañar la educación en serio hasta volver a convertirla en un motivo de orgullo para Pilar”.

“Cerramos la primera mitad del año con muchas escuelas que no tenían calefacción, en las que los chicos tenían que estudiar con frío. Son situaciones que en lugar de fomentar las ganas de ir a clase, las desincentivan”, planteó Achával. “En nuestra gestión una de las primeras cosas que queremos hacer es garantizar algo mínimo como que los chicos no tengan que estudiar con frío. Por eso vamos a asegurarnos de que en las escuelas haya una estufa por aula. Queremos volver a hacer de las escuelas espacios dignos adonde a los chicos les guste estar y a los padres les dé tranquilidad llevar a sus hijos”.

Con el fin de las vacaciones de invierno, Federico Achával estuvo en varias escuelas del distrito acompañando a padres, madres y alumnos en la vuelta a clases: “Vemos toda la ilusión que estos chicos tienen por volver a estudiar y no queremos que haya un gobierno municipal que frustre sus ganas de seguir aprendiendo”.