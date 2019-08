Finalmente, Teresa Vera Saucedo se mostró optimista con respecto a la posibilidad de romper con la polarización que parece haberse trasladado al distrito. “Trabajamos para que la gente no se divida, la idea es presentar proyectos. Consenso Federal es eso”, concluyó.

Por su parte, Raúl Amarilla indicó que existe una problemática dentro del centro comercial. “Los impuestos son cada vez más caros, a algunos no les queda otra que cerrar”, expresó. “La gente tiene que salir y volver a los trueques, la situación es muy brava”, añadió.

En otro orden, Stábile lanzó críticas al Municipio en relación al sistema de salud. “Hay una grave crisis, hay mucha publicidad pero la realidad es que a las cinco de la tarde no hay profesionales en las salitas primarias en los barrios. Los vecinos tienen horarios para enfermarse”, disparó.