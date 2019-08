En el Centro de Desarrollo Infantil 1 “Niño Jesús” del barrio Stone, en Belén de Escobar, comenzaron los trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas, sanitarias y de carpintería. Las tareas consisten en reparaciones de filtraciones en los techos, la ampliación y colocación de zinguería, y el cambio de la mesada en la cocina por una de granito industrial y una bacha reglamentaria. En cuanto a los baños, se reemplazarán los inodoros y la grifería, se reparará el baño de las cuidadoras, se hará cambio de puertas y se colocarán donde antes no había. Además se pondrán más artefactos de iluminación.

This site is protected by wp-copyrightpro.com