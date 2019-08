Desde el espacio de Leo Nardini se trabaja con la idea de una campaña política limpia. Esto quiere decir, que no incluye pegatinas que puedan ensuciar las paredes o la vía pública. Un hecho que contrasta con esto, fue lo que ocurrió con algunos murales participativos, que fueron estropeados con pintadas con la cara del ex intendente del distrito.

Desde el año 2015, en Malvinas Argentinas se comenzaron a realizar murales artísticos en diferentes paredes de la comuna. Paisajes de la Argentina, pinturas de animales e imágenes relacionadas con la infancia y la familia, cubrieron de color el territorio malvinense. Recientemente, el trabajo artístico de algunos murales, se encontró dañado con un stencil que dice Jesús Cariglino y tiene la cara del ex intendente.

La concejal Sol Jiménez se refirió a lo sucedido: “Vecinas y vecinos, propietarios de estas paredes donde pintamos arte a pedido de ellos, se contactaron porque sus murales amanecieron con un stencil político. Tanto a ellos como a mí nos parece que esto que ocurrió es una forma de hacer una campaña política que no respeta a los demás. Que no cuida el arte, pero sobre todo que no tiene en cuenta lo que quieren los vecinos, que son los dueños de las paredes”.

Años atrás, las campañas políticas cubrían con afiches paredes, postes de luz, y cualquier otro lugar donde pudieran ser pegados; luego terminaban por ensuciar la vía pública. El objetivo al que apuntan los murales, es reflejar la mirada de los jóvenes plasmando arte en los espacios públicos del distrito y terminar con los nombres propios.

Desde los grupos de jóvenes además, surgió la iniciativa de apoyo a Leo Nardini a través de la cultura, expresándose a través del baile, el circo y otras actividades artísticas. Sorprenden a los vecinos que transitan por la calle, con una manera novedosa de hacer campaña, y lo hacen apelando al respeto. “Insistimos con un pedido de campaña limpia, como el municipio que queremos, de la familia, de todas y todos, no de unos pocos”, agregó Sol Jiménez Coronel.