Nicolás Barri, de Martínez, participó por primera vez de la exposición. Un emprendedor que ofrece plantas suculentas y captus para embellecer los distintos ambientes de la casa. “Es un sueño, poder estar acá es una gran oportunidad para que me conozcan. Le agradezco al municipio por el apoyo que le brinda a los emprendedores”, expresó.

La Comuna no sólo les ofrece a los emprendedores locales la oportunidad de vender sus productos, sino que también brinda un ciclo anual de cursos sobre marketing, actividad comercial y contabilidad.

A su lado, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto señaló: “El Municipio hace un trabajo excelente, me sorprendió la cantidad de productos que se pueden encontrar y la gran calidad de los mismos. Esta gestión municipal se traduce en todo lo que hoy podemos ver, familia, seguridad, trabajo y unión de la comunidad”.