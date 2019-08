Mones destacó que “nos encontramos en el tramo final de esta campaña hecha a pulmón y podemos decir que queda muy claro, luego de ver tanto panquequismo, que solo quien vota al frente de Izquierda Unidad sabe lo que está votando. Porque somos los que estuvimos y vamos a estar siempre: luchando por trabajo estable, por el derecho a poder estudiar, defendiendo a nuestros jubilados y los derechos de las mujeres. No hay sorpresas y panqueques, hay coherencia y una fuerza enorme de miles de trabajadoras y trabajadores, mujeres, jóvenes y jubilados en todo el país”. El candidato de la izquierda agregó: “Llamamos a defender el voto al Frente de Izquierda Unidad y a ser miles de fiscales: somos la única corriente política que no tiene fiscales pagos, son todos militantes y colaboradores”.

El obrero despedido de PepsiCo en lucha por su reincorporación mencionó que “todos los candidatos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos quieren renegociar la deuda externa con ajustes, tarifazos y reformas como la laboral y jubilatoria. Sólo la izquierda plantea invertir las prioridades. Primero el trabajo, la salud, la educación, los jubilados y la vivienda. No hay que pagarle al FMI”.

Camilo Mones, precandidato a diputado provincial para la Primer Sección Electoral por el Frente de Izquierda-Unidad, visitó hoy la cabecera de la línea de colectivos 60, en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. Señaló que “el voto al FIT Unidad en las PASO es un claro mensaje a los poderosos de que somos muchos los que no nos resignamos a que paguemos la crisis otra vez, como sucedió en el 89 o en el 2001, pero también es un mensaje muy fuerte contra todos esos políticos que gobiernan para los grandes empresarios y para llenarse los bolsillos”.