La camioneta quedó totalmente destruida y también se registraron daños en el local, cuyos surtidores quedaron totalmente inutilizables. A pesar de esto, tanto el conductor del vehículo que originó el incendio como el personal del establecimiento no sufrieron heridas.

Un importante incendio se produjo esta mañana en una estación de GNC en límite entre Morón y Hurlingham debido a la explosión de una camioneta que se encontraba cargando gas. La rápida intervención de los bomberos permitió que el hecho no pase a mayores.