En este sentido le expresó al viceministro que “mi trabajo es traerle la voz de la comunidad educativa y de los vecinos, por eso vengo a decirles que estamos frente a una situación límite, y que es necesario encontrar una solución urgente”. “Estoy convencida que coincidirán conmigo cuando digo que nuestra Provincia saldrá adelante solamente con nuestros niños y nuestros jóvenes en las escuelas, no en las calles”, enfatizó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com